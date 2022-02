51ème Salon des Artistes Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

51ème Salon des Artistes Centre socio-éducatif, 5 mars 2022, Wattrelos. 51ème Salon des Artistes

du samedi 5 mars au dimanche 13 mars à Centre socio-éducatif

L’Associaiton l’Atelier des Arts et la Ville de Wattrelos organisent le 51ème Salon des Artistes avec une exposition de peintures et de sculptures. [http://www.atelierdesarts-wattrelos.weonea.](http://www.atelierdesarts-wattrelos.weonea.com)[com](http://www.atelierdesarts-wattrelos.weonea.com) Du 5 au 13 MARS 2022 Au Centre Socio-Educatif, rue Gustave Delory à Wattrelos Entrée libre. Rens. : 03.20.80.28.20 Les dimanches de 10h à 12h et de 15h à 18h30, du mardi au samedi de 15h à 18h30

Entrée libre

par l’association de l’Atelier des Arts Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T12:00:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T18:30:00;2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T15:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Centre socio-éducatif Adresse 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Centre socio-éducatif Wattrelos Departement Nord

Centre socio-éducatif Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

51ème Salon des Artistes Centre socio-éducatif 2022-03-05 was last modified: by 51ème Salon des Artistes Centre socio-éducatif Centre socio-éducatif 5 mars 2022 Centre socio-éducatif Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord