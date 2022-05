51ème Marché aux Puces Le Mayet-de-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Le Mayet-de-Montagne

51ème Marché aux Puces, 9 juillet 2022, Le Mayet-de-Montagne.

2022-07-09 – 2022-08-07

Comme chaque année ce Marché au Puces va afficher : plus de 200 exposants particuliers ou pros, + de 5000 visiteurs sur le mois, environ 15000 objets déposés et renouvelés, 30 jours d'expo 7.7 jours – 25 bénévoles pour garder, trier, ranger, encaisser …

