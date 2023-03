51ème foire exposition et salon de l’habitat Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

2023-04-08 10:00:00 – 2023-04-10 19:30:00

Indre 3 jours de commerce (artisanat, habitat, nouvelles énergies, loisirs, gastronomie, mode, automobiles) et d’animations.

Au programme :

Samedi : 10h30 inauguration officielle. Après-midi : Déambulations de la fanfare « Les Bandastics »

Samedi et dimanche : Repair café animé par le Symctom et RéparLab dans l’après-midi.

Dimanche : 11h Chasse aux œufs, 10h à 12h Concours de Pâté de Pâques, 14h Remise des prix, 14h30 Concert de « Charlotte Trio », 15h30 Concert des « Berry’Sons »

Lundi : 14h30 Concert des « Vieilles Sacoches ».

Durant les 3 jours : ateliers enfants animé par Christine, fête foraine, car-podium Région Centre animé par Bruno Poidevin, déambulations et animations du Clown musical « Valezic », restauration sur place. 3 jours de commerce (artisanat, habitat, nouvelles énergies, loisirs, gastronomie, mode, automobiles) et d’animations. foireexpoleblanc@gmail.com Droit réservé

