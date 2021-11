51ème Chicago Blues Festival in Tournon Tournon-d’Agenais, 20 novembre 2021, Tournon-d'Agenais.

51ème Chicago Blues Festival in Tournon Tournon-d’Agenais

2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-04

Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais

Le principe du Chicago Blues Festival, depuis plus de cinquante ans, consiste à inviter pour une tournée européenne un musicien représentatif de la scène actuelle de Chicago et convier à ses côtés des instrumentistes chanteurs hors pairs et toujours une chanteuse. L’édition 2021 présente Peaches Staten, Ken Saydak et en première partie Rag Mamma Rag.

Le principe du Chicago Blues Festival, depuis plus de cinquante ans, consiste à inviter pour une tournée européenne un musicien représentatif de la scène actuelle de Chicago et convier à ses côtés des instrumentistes chanteurs hors pairs et toujours une chanteuse.

+33 5 53 40 72 14

Le principe du Chicago Blues Festival, depuis plus de cinquante ans, consiste à inviter pour une tournée européenne un musicien représentatif de la scène actuelle de Chicago et convier à ses côtés des instrumentistes chanteurs hors pairs et toujours une chanteuse. L’édition 2021 présente Peaches Staten, Ken Saydak et en première partie Rag Mamma Rag.

blues station

Tournon-d’Agenais

dernière mise à jour : 2021-10-15 par