Prêt à Jouer 515 Rue Georges Clemenceau Lannemezan, 10 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

L’association « Au-delà des Jeux » a pour but de faire se rencontrer les gens autour des jeux (que ce soit des jeux de société ou jeux de rôle), pour faire découvrir l’univers du jeu pour les novices ou passer un bon moment les connaisseurs.

Le plus important est que tout le monde passe une après-midi amusante..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

515 Rue Georges Clemenceau LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



The aim of the « Au-delà des Jeux » association is to bring people together around games (whether board games or role-playing games), to help novices discover the world of gaming, or to give connoisseurs a good time.

The most important thing is that everyone has a fun afternoon.

El objetivo de la asociación « Au-delà des Jeux » es reunir a la gente en torno a los juegos (ya sean de mesa o de rol), ayudar a los novatos a descubrir el mundo de los juegos o hacer pasar un buen rato a los entendidos.

Lo más importante es que todos pasen una tarde divertida.

Der Verein « Au-delà des Jeux » hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen rund um das Thema Spiele (egal ob Brett- oder Rollenspiele) zusammenzubringen, um Neulingen die Welt des Spiels näher zu bringen oder Kennern eine gute Zeit zu bereiten.

Das Wichtigste ist, dass alle einen unterhaltsamen Nachmittag verbringen.

