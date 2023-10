Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo 515 chemin Poujo Aydie, 18 novembre 2023, Aydie.

Aydie,Pyrénées-Atlantiques

10h/19h : dégustation de vins de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite des chais. Balade en 4×4 avec les taxis vignes du Madiranais au travers des vignes d’Aydie..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

515 chemin Poujo

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am/7pm: Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wine tasting and cellar tour. 4×4 ride with the Madiranais vine cabs through the vineyards of Aydie.

10h/7h: Degustación y visita de las bodegas de Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh. Paseo en 4×4 con los taxis del viñedo de Madiranais por los viñedos de Aydie.

10h/19h: Weinprobe von Madiran- und Pacherenc du Vic-Bilh-Weinen und Besichtigung der Weinkeller. Fahrt im Geländewagen mit den Taxis vignes du Madiranais durch die Weinberge von Aydie.

