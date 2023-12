VOLLEY – MONTPELLIER VS TOURCOING 515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Catégories d’Évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault VOLLEY – MONTPELLIER VS TOURCOING 515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez, 17 février 2024, Castelnau-le-Lez. Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17 Le 17 février 2024 à 19h30 le MHSC VB reçoit Tourcoing, au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la ligue MARMARA SPIKELIGUE Venez soutenir votre équipe favorite !.

515, ch. de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

