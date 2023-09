VOLLEY – MONTPELLIER VS PLESSIS 515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez, 15 novembre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Le 15 novembre 2023 à 19h30 le MHSC VB reçoit Plessis, au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la ligue MARMARA SPIKELIGUE

Venez soutenir votre équipe favorite !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

515, ch. de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



November 15, 2023 at 7:30 p.m. MHSC VB hosts Plessis at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the MARMARA SPIKELIGUE league

Come and support your favorite team!

El 15 de noviembre de 2023 a las 19:30, el MHSC VB recibirá al Plessis en el Palais des sports Jacques Chaban Delmas de Castelnau-le-Lez en el marco de la liga MARMARA SPIKELIGUE

¡Vengan a apoyar a su equipo favorito!

Am 15. November 2023 um 19:30 Uhr empfängt der MHSC VB Plessis, im Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez im Rahmen der MARMARA SPIKELIGUE

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT MONTPELLIER