VOLLEY – MONTPELLIER VS SÈTE 515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez, 27 octobre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Le 27 octobre 2023 le MHSC VB reçoit Sète, au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la ligue MARMARA SPIKELIGUE

Venez soutenir votre équipe favorite !.

2023-10-27

515, ch. de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



On October 27, 2023, MHSC VB will host Sète at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the MARMARA SPIKELIGUE league

Come and support your favorite team!

El 27 de octubre de 2023, el MHSC VB recibirá al Sète en el Palais des Sports Jacques Chaban Delmas de Castelnau-le-Lez en el marco de la liga MARMARA SPIKELIGUE

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

Am 27. Oktober 2023 empfängt der MHSC VB Sète im Sportpalast Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez im Rahmen der MARMARA SPIKELIGUE

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

