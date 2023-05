FÊTE DU SPORT CASTELNAU-LE-LEZ 515 Avenue de la Monnaie, 3 juin 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Quoi de mieux que la fête du sport pour découvrir de nombreuses activités pour petits et grands ? Organisée par le service des sports de la Ville avec le soutien des assos (Castelnau Basket, Bad in Lez, etc.), la fête du sport permet de découvrir de nombreux sports gratuitement..

2023-06-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-03 13:00:00. .

515 Avenue de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



What could be better than the sports festival to discover many activities for young and old? Organized by the city’s sports department with the support of associations (Castelnau Basket, Bad in Lez, etc.), the sports festival allows you to discover many sports for free.

¿Qué mejor que la fiesta del deporte para descubrir numerosas actividades para grandes y pequeños? Organizada por el departamento de deportes de la ciudad con el apoyo de asociaciones (Castelnau Basket, Bad in Lez, etc.), la fiesta del deporte permite descubrir numerosos deportes de forma gratuita.

Was gibt es Besseres als das Sportfest, um zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein zu entdecken? Das Sportfest wird von der Sportabteilung der Stadt mit Unterstützung der Vereine (Castelnau Basket, Bad in Lez usw.) organisiert und bietet die Möglichkeit, kostenlos zahlreiche Sportarten kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT MONTPELLIER