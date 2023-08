Tour de contes : spectacle BazArt 511 Rue de la Mairie Labastide-Marnhac, 27 octobre 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

La médiathèque organise, pour la 4ème année, un tour de contes au sein des médiathèques et bibliothèques du Grand Cahors, pour les enfants de tous âges et les familles ! Cette année, c’est au tour du spectacle BazArt ou l’art de quoi de la compagnie Les Pieds Bleus. Les albums pop-up, au cœur de ce spectacle, sont de véritables passerelles entre les arts : on les touche, on les regarde, on les écoute… Le compagnonnage avec le multi instrumentiste et aventurier musical Thomas Fiancette créé des rendez-vous uniques et vivants..

2023-10-27 10:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

511 Rue de la Mairie Bibliothèque de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-08-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie