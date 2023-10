Exploration du Vercors sauvage 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Lans-en-Vercors, 12 août 2023, Lans-en-Vercors.

Les montagnes font partie des derniers sanctuaires de nature préservée. Je vous propose d’explorer cet écrin de nature et découvrir ces paysages majestueux du Vercors. Allons à la découverte de ces lieux privilégiés et magnifiques aux paysages à la faune et la flore exceptionnelles. Nous cheminerons, prendrons le temps d’observer et ressentir, à contempler cet univers qui m’émerveille chaque fois. Une véritable explosion de couleur et de diversité s’offre alors à vous. Si la chance est avec nous, nous observerons les bouquetins, chamois, vautours fauves.

Afin d’avoir une réelle qualité d’expérience, vous serez accueillis uniquement en petits groupes

Durée : 4h30

Activité organisée par Vincent – guide naturaliste / astronome

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/e-1

