Balade dans les étoiles 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Lans-en-Vercors, 3 août 2023, Lans-en-Vercors.

Balade dans les étoiles 3 août – 26 septembre 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Tarifs : Adutles 40€ ; enfants 35€

Lors d’une belle soirée d’été s’allonger et partir en voyage dans les étoiles. Partageons ces instants magiques qui passionnent chacun d’entre nous. Partons à la découverte de cette dimension de notre environnement si mal connu. Prenons le temps de voir le soleil se coucher puis partons en voyage dans le ciel et ses constellations, ses planètes, ses mythes et légendes grecques. Explorons également des mythes et contes d’autres civilisations. S’interroger sur l’univers et ses mystères. Je propose des apports scientifiques mais aussi des contes mythes qui enthousiasment petits et grands.

Durée : 2h30

Activité organisée par Vincent – guide naturaliste / astronome

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ballade-dans-les-etoiles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T23:30:00+02:00 – 2023-08-04T02:00:00+02:00

2023-09-26T22:15:00+02:00 – 2023-09-27T00:45:00+02:00

