Lans-en-Vercors La vallée des fossiles 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Lans-en-Vercors, 1 août 2023, Lans-en-Vercors. La vallée des fossiles 1 – 29 août, les mardis 511 Rte des Clapats, 38250 Lans-en-Vercors, France Tarifs : Adultes 25€ Partons pour une randonnée facile à la découverte de la vallée des fossiles dans la parc naturel du Vercors. Cette randonnée est accessible à tous, les enfants dès 7 ou 8 ans. Les thèmes de la sortie : Géologie, fossiles, calcaire.

Remontons le temps partons à la découverte d’un Vercors il y a plusieurs de millions d’années. Massif calcaire qui s’est formé il y a plusieurs millions d’années dans une mer peu profonde et plutôt chaude. Puis des “accidents” géologiques majeurs ont modelé le paysage, laissant apparaitre le témoignage de cette histoire lointaine. Nichées au coeur du Vercors des sites magiques nous font remonter dans le temps dans différentes époques. La durée : 2h30

Activité organisée par Vincent – guide naturaliste / astronome

Activité organisée par Vincent – guide naturaliste / astronome

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/la-1

2023-08-01T10:45:00+02:00 – 2023-08-01T13:15:00+02:00

