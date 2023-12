Cet évènement est passé Les Messes de fin d’année à Eygalières 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Eygalières Les Messes de fin d’année à Eygalières 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières, 24 décembre 2023, Eygalières. Eygalières Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 20:00:00

fin : 2023-12-24 Retrouvez les Messes de fin d’année à Eygalières..

Retrouvez les Messes de fin d’année à Eygalières.

À Eygalières, retrouvez les messes de Noël pour le 24 et 25 décembre à l’Église Saint Laurent.

Jeudi 24 décembre – Messe de la nuit à 20h

Vendredi 25 décembre – Nativité du Seigneur à 17h .

5102 Rue de la Vieille Église Eglise Saint Laurent

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Eygalières Autres Code postal 13810 Lieu 5102 Rue de la Vieille Église Adresse 5102 Rue de la Vieille Église Eglise Saint Laurent Ville Eygalières Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières Latitude 43.762164 Longitude 4.948866 latitude longitude 43.762164;4.948866

5102 Rue de la Vieille Église Eygalières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eygalieres/