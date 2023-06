Exposition : ‘Voyage poétique’ de Zine 5100A rue de la Vieille Eglise Eygalières, 2 juillet 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Exposition de Zine avec « Voyage Poétique » à Eygalières du 2 au 18 juillet à l’Eglise Saint-Laurent !.

2023-07-02 09:00:00 fin : 2023-07-18 18:00:00. .

5100A rue de la Vieille Eglise Eglise Saint-Laurent

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Zine’s « Voyage Poétique » exhibition in Eygalières from 2 to 18 July at the Eglise Saint-Laurent!

Exposición « Voyage Poétique » de Zine en Eygalières del 2 al 18 de julio en la iglesia Saint-Laurent

Ausstellung von Zine mit « Voyage Poétique » in Eygalières vom 2. bis 18. Juli in der Kirche Saint-Laurent!

