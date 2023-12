Piscine : Soirée Aquazen 510 route Albert Gaçon Les Allues, 27 décembre 2023 20:00, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Nous vous accueillons pour un pur moment de détente pour découvrir nos massages, produits Pure Altitude, tisanerie à volonté, musique douce..

2023-12-27 20:00:00 fin : 2023-12-27 22:00:00. .

510 route Albert Gaçon Espace Piscine

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We welcome you to the Olympic Centre pool for a moment of pure relaxation. Discover our Spa’s essential oil massages, the Pure Altitude products, with herbal teas and gentle music. Booking : Be carefull : places are limited !!!

Le damos la bienvenida para un momento de pura relajación para descubrir nuestros masajes, productos Pure Altitude, té de hierbas ilimitado y música suave.

Wir begrüßen Sie zu einem Moment purer Entspannung, um unsere Massagen, Produkte von Pure Altitude, Kräutertee nach Belieben und sanfte Musik zu entdecken.

