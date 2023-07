Piscine : Soirée Aquazen 510 route Albert Gaçon Les Allues, 19 juillet 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Nous vous accueillons pour un pur moment de détente pour découvrir nos massages, produits Pure Altitude, séances de stretching, étirements sur paddle, tisanerie à volonté, musique douce..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

510 route Albert Gaçon Espace Piscine

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We welcome you to the Olympic Centre pool for a moment of pure relaxation. Discover our Spa’s essential oil massages, the Pure Altitude products, stretching sessions, stretch on the paddles, with herbal teas and gentle music. Booking : Be carefull : places are limited !!!

Le damos la bienvenida para un momento de pura relajación para descubrir nuestros masajes, productos Pure Altitude, sesiones de estiramiento, estiramiento en una paleta, sala de té de hierbas a voluntad, música suave.

Wir begrüßen Sie zu einem Moment purer Entspannung, um unsere Massagen, Pure Altitude-Produkte, Stretching-Sitzungen, Dehnübungen auf dem Paddle, Kräutertee nach Belieben und sanfte Musik zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-13 par Méribel Tourisme