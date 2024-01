Spectacle : le complexe du pingouin 51 rue Kléber Thann, samedi 10 février 2024.

Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 11:00:00

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…¿ L’envie le saisit de prendre de la hauteur.¿C’est ainsi qu’un jour, il va s’aventurer au-delà de sa condition.¿Une création qui mêler sons de proximité, créés en live, et paysages acoustiques.

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…¿ L’envie le saisit de prendre de la hauteur.¿C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition.¿Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.¿Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.¿Loin d’être muette, cette création mêlera sons de proximité, créés en live, et paysages acoustiques.

EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay