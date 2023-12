Soirée du film de montagne et d’aventure 51 rue Kleber Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

LA MONTAGNE VERSANT FEMMES ! Une soirée qui met à l'honneur les femmes, avec plusieurs films autour des sports de montagne: escalade, ski de randonnée…

Date: 2024-02-02 20:00:00

51 rue Kleber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est

