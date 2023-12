Concert : salade russe 51 rue Kléber Thann, 21 janvier 2024, Thann.

Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 17:30:00

Voici le retour du chef d’orchestre Simon Rigaudeau et son ensemble A la française à Thann ! Cette année, il propose un programme festif au palais impérial de Saint-Pétersbourg. Avec Lyadov, Tchaïkovsky, Glinka et Moussorgski, vous découvrirez la campagne russe dont ses danses traditionnelles.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay