Concert de Noël 51 rue Kléber Thann, 16 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

L’Ecole Artistique de Thann-Cernay vous propose son traditionnel concert de Noël, mettant en scène tous les ensembles instrumentaux, ainsi que les classes d éveil musical..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The Ecole Artistique de Thann-Cernay presents its traditional Christmas concert, featuring all the instrumental ensembles and early music classes.

La Escuela Artística de Thann-Cernay presenta su tradicional concierto de Navidad, en el que participan todos los conjuntos instrumentales, así como las clases de música antigua.

Die Ecole Artistique de Thann-Cernay veranstaltet ihr traditionelles Weihnachtskonzert, bei dem alle Instrumentalensembles sowie die Klassen der musikalischen Früherziehung auf der Bühne stehen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay