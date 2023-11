Spectacle : je suis tigre 51 rue Kléber Thann, 8 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Par le biais d’un dessin géant exécuté en direct par une acro-danseuse et un acrobate, Florence Bernad aborde de manière simple et visuelle les questions liées à la migration, que peuvent se poser les enfants..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Through a giant drawing performed live by an acrobatic dancer and an acrobat, Florence Bernad takes a simple, visual approach to the questions children may ask themselves about migration.

A través de un dibujo gigante realizado en directo por una bailarina acrobática y un acróbata, Florence Bernad aborda de forma sencilla y visual las preguntas que los niños pueden hacerse sobre la migración.

Mithilfe einer riesigen Zeichnung, die live von einer Akrobatin und einem Akrobaten ausgeführt wird, spricht Florence Bernad auf einfache und visuelle Weise die mit der Migration verbundenen Fragen an, die sich Kinder stellen können.

