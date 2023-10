Théâtre : en attendant Theo 51 rue Kléber Thann, 28 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Dans un dispositif scénographique jouant sur les apparitions et les disparitions, le personnage principal dialogue avec ses représentations imaginaires et nous ouvre les portes de son intimité..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



In a scenographic device that plays on appearances and disappearances, the main character dialogues with his imaginary representations and opens the doors to his intimacy.

En una escenografía que juega con las apariencias y las desapariciones, el protagonista dialoga con sus representaciones imaginarias y nos abre las puertas de su intimidad.

In einer szenografischen Anordnung, die mit Erscheinungen und Verschwinden spielt, tritt die Hauptfigur in einen Dialog mit ihren imaginären Darstellungen und öffnet uns die Türen zu ihrer Intimität.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay