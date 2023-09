Exposition : impressions & perceptions 51 rue Kléber Thann, 4 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Dominique Lentz raconte des histoires qui suggèrent un univers plus rêvé que réel…des mondes emplis d’arbres et autres végétaux, d’eau, de rochers, d’insectes, même si l’humain n’est jamais loin….

2023-10-04 fin : 2023-11-10 20:00:00. EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Dominique Lentz tells stories that suggest a universe that is more dream than reality? worlds filled with trees and other vegetation, water, rocks, insects, even if humans are never far away?

Dominique Lentz cuenta historias que sugieren un universo que es más sueño que realidad… mundos llenos de árboles y otra vegetación, agua, rocas e insectos, aunque los humanos nunca estén lejos..

Dominique Lentz erzählt Geschichten, die eine Welt suggerieren, die mehr Traum als Wirklichkeit ist?Welten voller Bäume und anderer Pflanzen, Wasser, Felsen und Insekten, auch wenn der Mensch nie weit weg ist?

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay