La Biennale de Thann 51 rue Kléber Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Thann

La Biennale de Thann 51 rue Kléber, 19 mai 2023, Thann. Exposition d’arts plastiques (peintures, sculptures, photos) réunissant des artistes du Grand-Est et au-delà..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 19:00:00. EUR.

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Plastic arts exhibition (paintings, sculptures, photos) gathering artists from the Grand-Est and beyond. Exposición de artes plásticas (pintura, escultura, fotografía) que reúne a artistas del Grand-Est y de fuera de él. Ausstellung bildender Kunst (Gemälde, Skulpturen, Fotos), die Künstler aus dem Grand-Est und darüber hinaus vereint. Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu 51 rue Kléber Adresse 51 rue Kléber Ville Thann Departement Haut-Rhin Lieu Ville 51 rue Kléber Thann

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann/

La Biennale de Thann 51 rue Kléber 2023-05-19 was last modified: by La Biennale de Thann 51 rue Kléber 51 rue Kléber 19 mai 2023 51 rue Kléber Thann

Thann Haut-Rhin