PréhistoHalloween 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance, 31 octobre 2023, Sauveterre-la-Lémance.

Sauveterre-la-Lémance,Lot-et-Garonne

SauveTerre organise 3 ateliers pour un après-midi frisson…

– PréhistoSafari dans le noir à 14h et 15h30, parcours découverte à la recherche de l’animal mystère !

– PréhistoTatoos, atelier créatif décor de peau.

– PréhistoSquelettes, tel un archéologue reconstitue des squelettes d’animaux..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

51 Rue du Vieux Bourg

Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



SauveTerre organizes 3 workshops for a thrilling afternoon…

– PréhistoSafari in the dark at 2pm and 3:30pm, a discovery trail in search of the mystery animal!

– PréhistoTatoos, a creative skin-decoration workshop.

– PréhistoSquelettes, like an archaeologist, reconstruct animal skeletons.

SauveTerre organiza 3 talleres para pasar una tarde apasionante…

– PréhistoSafari en la oscuridad a las 14:00 y a las 15:30, un recorrido de descubrimiento en busca del animal misterioso

– PréhistoTatoos, un taller creativo de decoración de la piel.

– PréhistoSquelettes, reconstruya esqueletos de animales como un arqueólogo.

SauveTerre organisiert 3 Workshops für einen gruseligen Nachmittag…

– PréhistoSafari im Dunkeln um 14 Uhr und 15.30 Uhr, Entdeckungsreise auf der Suche nach dem geheimnisvollen Tier!

– PréhistoTatoos, kreativer Workshop Hautdekor.

– PréhistoSkelette, wie ein Archäologe rekonstruiert man Tierskelette.

