PréhistoMode 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance, 26 octobre 2023, Sauveterre-la-Lémance.

Sauveterre-la-Lémance,Lot-et-Garonne

Atelier famille de confection de broches organisé par le musée de la Préhistoire de Sauveterre. Réservation conseillée car nombre de places limitées..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

51 Rue du Vieux Bourg SauveTerre Musée de Préhistoire

Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Family brooch making workshop organized by the Sauveterre Prehistory Museum. Reservations recommended as places are limited.

Taller familiar de fabricación de broches organizado por el Museo de Prehistoria de Sauveterre. Se recomienda reservar, ya que las plazas son limitadas.

Familienworkshop zur Herstellung von Broschen, organisiert vom Musée de la Préhistoire de Sauveterre. Reservierung empfohlen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Fumel – Vallée du Lot