PréDécalquez la forêt 51 rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance, 24 octobre 2023, Sauveterre-la-Lémance.

Sauveterre-la-Lémance,Lot-et-Garonne

Des « Préhisto » activités à partager en famille : PréDécalquez la forêt : atelier de dessin, sur le site du Martinet le long de la Lémance, en bordure de forêt. Voir programme complet sur le site internet. Places limitées, réservation vivement conseillée..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

51 rue du Vieux Bourg SauveTerre Musée de Préhistoire

Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



“Préhisto” activities to share with the family!

Pre-draw the forest: drawing workshop, on the Martinet site along the Lémance, on the edge of the forest. See full program on the website. Limited places, reservation strongly recommended.

Actividades « Prehisto » para compartir con toda la familia: PréDécalquez la forêt: taller de dibujo, en el emplazamiento de Martinet junto al Lémance, al borde del bosque. Consulte el programa completo en la página web. Plazas limitadas, se recomienda reservar.

Préhisto »-Aktivitäten für die ganze Familie: PréDécalquez la forêt: Zeichenworkshop, am Standort Martinet entlang des Flusses Lémance am Rande des Waldes. Siehe vollständiges Programm auf der Website. Begrenzte Plätze, Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Fumel – Vallée du Lot