Cet évènement est passé Visite de Erel Chaussures de France 51 Rue du Puy Lannaud Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite de Erel Chaussures de France 51 Rue du Puy Lannaud Limoges, 10 octobre 2023, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-10 09:00:00

fin : 2023-10-10 15:00:00 Depuis 1947, au coeur de Limoges, la manufacture Erel Chaussures de France produit des articles chaussants haut de gamme. Erel Chaussures de France produit tous ses modèles de façon traditionnelle, dans son unique usine.

Nos modèles sont principalement en cuir, style classique ou fantaisie, pour hommes (pointures 39 à 48), femmes (pointures 35 à 42) et enfants (pointures 20 à 35 ). Visite guidée de l’entreprise :

Durée : 30 à 40min

Nombres de visiteurs : 5 à 20 Informations visite :

– Réservations auprès de l’entreprise

– Visites pour groupes uniquement, à partir de 8 personnes

– Visites : lundi, mardi et jeudi

– De 9 heures à 15h30

– 5 €/personne, déductible de tout achat en magasin

– Parking disponible

– Point de vente/Boutique

– Carte bancaire acceptées.

Depuis 1947, au coeur de Limoges, la manufacture Erel Chaussures de France produit des articles chaussants haut de gamme. Erel Chaussures de France produit tous ses modèles de façon traditionnelle, dans son unique usine.

Nos modèles sont principalement en cuir, style classique ou fantaisie, pour hommes (pointures 39 à 48), femmes (pointures 35 à 42) et enfants (pointures 20 à 35 ). Visite guidée de l’entreprise :

Durée : 30 à 40min

Nombres de visiteurs : 5 à 20 Informations visite :

– Réservations auprès de l’entreprise

– Visites pour groupes uniquement, à partir de 8 personnes

– Visites : lundi, mardi et jeudi

– De 9 heures à 15h30

– 5 €/personne, déductible de tout achat en magasin

– Parking disponible

– Point de vente/Boutique

– Carte bancaire acceptées

Depuis 1947, au coeur de Limoges, la manufacture Erel Chaussures de France produit des articles chaussants haut de gamme. Erel Chaussures de France produit tous ses modèles de façon traditionnelle, dans son unique usine.

Nos modèles sont principalement en cuir, style classique ou fantaisie, pour hommes (pointures 39 à 48), femmes (pointures 35 à 42) et enfants (pointures 20 à 35 ). Visite guidée de l’entreprise :

Durée : 30 à 40min

Nombres de visiteurs : 5 à 20 Informations visite :

– Réservations auprès de l’entreprise

– Visites pour groupes uniquement, à partir de 8 personnes

– Visites : lundi, mardi et jeudi

– De 9 heures à 15h30

– 5 €/personne, déductible de tout achat en magasin

– Parking disponible

– Point de vente/Boutique

– Carte bancaire acceptées EUR.

51 Rue du Puy Lannaud Erel

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 51 Rue du Puy Lannaud Adresse 51 Rue du Puy Lannaud Erel Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 51 Rue du Puy Lannaud Limoges Latitude 45.8278769 Longitude 1.27762682 latitude longitude 45.8278769;1.27762682

51 Rue du Puy Lannaud Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/