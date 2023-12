« EVOLUTION » 51, rue Dr Boutin Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

Loire-Atlantique « EVOLUTION » 51, rue Dr Boutin Clisson, 4 décembre 2023, Clisson. Clisson,Loire-Atlantique Exposition de peintures récentes, dessins, livres d’artistes. Petit marché d’art.

2023-12-08 fin : 2023-12-18 19:00:00. .

51, rue Dr Boutin L’Esperlutin

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of recent paintings, drawings, artists’ books. Small art market Exposición de pinturas recientes, dibujos y libros de artista. Pequeño mercado de arte Ausstellung neuerer Gemälde, Zeichnungen, Künstlerbücher. Kleiner Kunstmarkt Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu 51, rue Dr Boutin Adresse 51, rue Dr Boutin L'Esperlutin Ville Clisson Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 51, rue Dr Boutin Clisson latitude longitude 47.0931238;-1.2811437

51, rue Dr Boutin Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/