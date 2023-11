Concert de jazz à Saint-Quentin 51 Rue d’Isle Saint-Quentin, 26 novembre 2023, Saint-Quentin.

Saint-Quentin,Aisne

Quartet de jazz composé de Pascal Bivalski (vib), Denis Lefèvre (p), Olivier Rivaux (b) et Jean Baptiste Loutte (dr).

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. 5 .

51 Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Jazz quartet composed of Pascal Bivalski (vib), Denis Lefèvre (p), Olivier Rivaux (b) and Jean Baptiste Loutte (dr)

Cuarteto de jazz compuesto por Pascal Bivalski (vib), Denis Lefèvre (p), Olivier Rivaux (b) y Jean Baptiste Loutte (dr)

Jazz-Quartett bestehend aus Pascal Bivalski (vib), Denis Lefèvre (p), Olivier Rivaux (b) und Jean Baptiste Loutte (dr)

Mise à jour le 2023-11-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin