Conférence : Les fortifications avant Vauban 51 Rue d’Isle Saint-Quentin, 16 novembre 2023, Saint-Quentin.

Saint-Quentin,Aisne

Lorrain d’origine, l’auteur a été marqué par la visite de l’enceinte fortifiée de Metz, et par ce commentaire de son professeur d’Histoire : « Si vos ancêtres lorrains sont devenus français, c’est grâce à deux grands capitaines qui ont infligé à Charles Quint sa plus grande défaite ».

2023-11-16 fin : 2023-11-16 22:30:00. 0 .

51 Rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



Originally from Lorraine, the author was impressed by a visit to the fortified walls of Metz, and by the comment of his history teacher: « If your ancestors from Lorraine became French, it was thanks to two great captains who inflicted Charles V?s greatest defeat »

Originario de Lorena, el autor quedó impresionado por una visita a las murallas fortificadas de Metz y por un comentario de su profesor de historia: « Si tus antepasados de Lorena se hicieron franceses, fue gracias a dos grandes capitanes que infligieron la mayor derrota a Carlos V »

Der Autor ist gebürtiger Lothringer und wurde durch den Besuch der Stadtmauer von Metz und den Kommentar seines Geschichtslehrers geprägt: « Dass Ihre lothringischen Vorfahren Franzosen geworden sind, verdanken sie zwei großen Kapitänen, die Karl V. seine größte Niederlage zugefügt haben »

Mise à jour le 2023-10-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin