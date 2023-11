Mots tri-côtés 51 rue des Reymonds Dieulefit, 7 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Tricoteur et repriseur de phrases, Monsieur MO vous offre, dans son « seul en scène » insoli(s)te, des textes cousus d’humour par le jeu et la poésie des mots….

51 rue des Reymonds Tiers-lieu le Parc

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In his insoli(s)te « one-man show », Mr MO knits and repeats phrases, sewing texts with humour through the play and poetry of words?

Tejedor y aficionado a las frases, el insólito « espectáculo unipersonal » del Sr. MO le trae textos cosidos con humor a través del juego y la poesía de las palabras?

In seiner Insoli(s)te « seul en scène » bietet Ihnen Monsieur MO Texte, die durch das Spiel und die Poesie der Wörter humorvoll gestaltet sind

