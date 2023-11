Carte blanche au conteur Thomas Bontemps 51 rue des Reymonds Dieulefit, 2 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

A travers des contes du monde entier, venez découvrir les réponses à tous vos pourquoi !

Tout public dès 3 ans – spectacle de 40 mn.

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . .

51 rue des Reymonds Tiers-lieu le Parc

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Through tales from around the world, come and discover the answers to all your questions!

All ages 3 and up – 40-minute show

¡Descubre las respuestas a todas tus preguntas a través de cuentos de todo el mundo!

Para mayores de 3 años – Espectáculo de 40 minutos

Anhand von Märchen aus aller Welt entdecken Sie die Antworten auf all Ihre Warums!

Für alle ab 3 Jahren – Vorstellung 40 Min

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux