Café mortel 51 rue des Reymonds Dieulefit, 2 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Rendez-vous jeudi 2 novembre 2023 à 18h00 au tiers-lieu le Parc (en face de la Maison de la céramique à Dieulefit) pour un CAFÉ MORTEL.

2023-11-02 18:00:00 fin : 2023-11-02 19:30:00. .

51 rue des Reymonds Tiers-lieu le Parc

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet us on Thursday, November 2, 2023 at 6:00 pm at Le Parc (opposite the Maison de la Céramique in Dieulefit) for a DEADLY COFFEE

Nos vemos el jueves 2 de noviembre de 2023 a las 18:00 en el « tiers-lieu le Parc » (frente a la Maison de la Céramique en Dieulefit) para un CAFÉ DE LA MUERTE

Wir treffen uns am Donnerstag, den 2. November 2023 um 18.00 Uhr im Drittort le Parc (gegenüber dem Maison de la céramique in Dieulefit) zu einem CAFÉ MORTEL

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux