Chronique de la terre volée 51 rue des Reymonds Dieulefit, 5 octobre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Ce documentaire de Marie Dault, primé au Festival du Réel, nous plonge dans le combat épique d’un groupe de femmes des quartiers populaires de Caracas en lutte pour leur terre..

2023-10-05 19:00:00 fin : 2023-10-05 . .

51 rue des Reymonds Tiers-lieu Le Parc

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marie Dault?s documentary, which won an award at the Festival du Réel, plunges us into the epic struggle of a group of women from the working-class districts of Caracas who are fighting for their land.

Este documental de Marie Dault, premiado en el Festival du Réel, nos sumerge en la lucha épica de un grupo de mujeres de los barrios populares de Caracas que luchan por su tierra.

Dieser Dokumentarfilm von Marie Dault, der beim Festival du Réel ausgezeichnet wurde, lässt uns in den epischen Kampf einer Gruppe von Frauen aus den Arbeitervierteln von Caracas eintauchen, die um ihr Land kämpfen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux