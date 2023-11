Marché de Noël de Fors 51 Rue des Écoles Fors, 8 décembre 2023, Fors.

Fors,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Fors aura lieu cette année le 8 décembre à la salle polyvalente, de 16h30 à 21h30.

Seront présents : artisans, créateurs et producteurs..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:30:00. .

51 Rue des Écoles Salle polyvalente de Fors

Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This year’s Fors Christmas market will take place on December 8 in the Salle Polyvalente, from 4.30 pm to 9.30 pm.

Craftsmen, designers and producers will be present.

Este año, el mercado navideño de Fors se celebrará el 8 de diciembre en la Sala Polivalente, de 16.30 a 21.30 horas.

El mercado contará con artesanos, diseñadores y productores.

Der Weihnachtsmarkt von Fors findet dieses Jahr am 8. Dezember in der Mehrzweckhalle von 16:30 bis 21:30 Uhr statt.

Anwesend sein werden: Kunsthandwerker, Designer und Produzenten.

