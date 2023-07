Fête Nationale à Fors 51 Rue des Écoles Fors, 14 juillet 2023, Fors.

Fors,Deux-Sèvres

Pour la Fête nationale, la commune de Fors organise une journée festive dans la Salle de la Coursive.

Au programme :

– 14h : ouverture de l’exposition proposée par des artistes locaux.

– 15h : concours de pétanque et jeux en bois avec un animateur.

– 16 h : animations pour petits et grands.

– 19h30 : diner républicain.

– 23h : spectacle pyrotechnique.

– 23h30 : bal populaire.

Inscription en mairie jusqu’au 7 juillet.

Tarifs :

– 4€ pour les résidents

– 11€ pour les non-résidents

– Gratuit pour tous les enfants de – 10 ans..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

51 Rue des Écoles Salle de la Coursive

Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the Fête Nationale, the commune of Fors is organizing a day of festivities in the Salle de la Coursive.

On the program:

– 2pm: opening of an exhibition by local artists.

– 3pm: pétanque competition and wooden games with a host.

– 4pm: entertainment for young and old.

– 7:30pm: Republican dinner.

– 11 p.m.: fireworks show.

– 11:30pm: popular dance.

Registration deadline: July 7.

Price :

– 4? for residents

– 11? for non-residents

– Free for all children under 10.

Para celebrar la Fiesta Nacional, el municipio de Fors organiza una jornada festiva en la Salle de la Coursive.

En el programa:

– 14.00 h: inauguración de una exposición de artistas locales.

– 15.00 h: concurso de petanca y juegos de madera con animador.

– 16.00 h: animaciones para grandes y pequeños.

– 19.30 h: cena republicana.

– 23.00 h: espectáculo de fuegos artificiales.

– 23.30 h: baile popular.

Fecha límite de inscripción: 7 de julio.

Precio :

– 4? para residentes

– 11? para no residentes

– Gratis para todos los niños menores de 10 años.

Am Nationalfeiertag organisiert die Gemeinde Fors einen Festtag in der Salle de la Coursive.

Auf dem Programm stehen:

– 14 Uhr: Eröffnung der Ausstellung, die von lokalen Künstlern angeboten wird.

– 15 Uhr: Petanque-Wettbewerb und Holzspiele mit einem Animateur.

– 16 Uhr: Animationen für Groß und Klein.

– 19.30 Uhr: republikanisches Abendessen.

– 23 Uhr: Pyrotechnische Show.

– 23.30 Uhr: Volkstanz.

Anmeldung im Rathaus bis zum 7. Juli.

Preise:

– 4? für Einwohner

– 11? für Nicht-Einwohner

– Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Niort Marais Poitevin