MARCHE DE NOEL
51 rue de Verdun
Jeandelize

Début : Vendredi 2023-12-22 14:00:00

fin : 2023-12-22 17:00:00 Chants de Noël des éléves

Vente et création des éléves

Crépes…vin chaud…

Séance photo avec le pére noël.

Séance photo avec le pére noël.
Tout public
0 EUR.

51 rue de Verdun Ecole de Jeandelize

Jeandelize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

