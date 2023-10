MARCHÉ D’AUTOMNE 51 rue de Verdun Jeandelize Catégories d’Évènement: Jeandelize

Meurthe-et-Moselle MARCHÉ D’AUTOMNE 51 rue de Verdun Jeandelize, 6 octobre 2023, Jeandelize. Jeandelize,Meurthe-et-Moselle Vente de légumes de saison, huile, farine, miel, jus de pomme, fleurs…. Tout public

Vendredi 2023-10-06 13:30:00 fin : 2023-10-06 . 0 EUR.

51 rue de Verdun Cour de l’école

Jeandelize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sale of seasonal vegetables, oil, flour, honey, apple juice, flowers… Venta de verduras de temporada, aceite, harina, miel, zumo de manzana, flores… Verkauf von Saisongemüse, Öl, Mehl, Honig, Apfelsaft, Blumen…

