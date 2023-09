Conférence-débat « Glaciers et climat » 51 rue de la République Tarbes, 12 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de La Fête de la Science, le CAC, en partenariat avec Instant Science et l’Éducation Nationale, vous invite à venir participer à cette conférence-débat, présentée par le glaciologue Pierre René.

Il viendra évoquer ces symboles fascinants de la haute montagne hostile et grandiose. Mi-vivants mi-roches, leurs caractéristiques, leurs empreintes et leur fragilité invitent à une exploration encore possible…

Sur réservation au 06 43 35 63 74.

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

51 rue de la République TARBES

Tarbes 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Fête de la Science, the CAC, in partnership with Instant Science and the French Ministry of Education, invites you to take part in this conference-debate, presented by glaciologist Pierre René.

He will talk about these fascinating symbols of the hostile and grandiose high mountains. Half-living, half-rock, their characteristics, their imprints and their fragility invite you to explore what is still possible?

To book, call 06 43 35 63 74

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el CAC, en colaboración con Instant Science y el Ministerio francés de Educación, le invita a participar en esta conferencia-debate, presentada por el glaciólogo Pierre René.

Hablará de estos fascinantes símbolos de la alta montaña, hostiles y grandiosos. Mitad vida, mitad roca, sus características, huellas y fragilidad invitan a explorar lo que aún es posible..

Reserva obligatoria en el 06 43 35 63 74

Im Rahmen der Fête de la Science lädt Sie das CAC in Zusammenarbeit mit Instant Science und dem französischen Bildungsministerium ein, an dieser Konferenz mit Diskussion teilzunehmen, die von dem Glaziologen Pierre René präsentiert wird.

Er wird über diese faszinierenden Symbole des feindlichen und großartigen Hochgebirges sprechen. Ihre Eigenschaften, ihre Spuren und ihre Zerbrechlichkeit laden zu einer noch möglichen Erkundung ein

Reservierung unter 06 43 35 63 74

Mise à jour le 2023-09-13 par OT de Tarbes|CDT65