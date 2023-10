Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan 51 rue de la République Séméac, 25 novembre 2023, Séméac.

Séméac,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à cette démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan organisée à l’occasion de la 39ème édition des Rencontres gastronomiques !

L’association Les Tables du Lys Bigourdan est née à l’initiative de plusieurs professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Elle a pour objectif de promouvoir les produits du terroir et de transmettre les traditions culinaires aux jeunes..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

51 rue de la République SEMEAC

Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to this culinary demonstration from the Tables du Lys Bigourdan, organized to mark the 39th edition of the Rencontres gastronomiques!

The Tables du Lys Bigourdan association was founded by a number of professional chefs and pastry chefs. Its aim is to promote local products and pass on culinary traditions to young people.

¡Bienvenidos a esta demostración culinaria organizada por las Tables du Lys Bigourdan en el marco de la 39ª edición de los Rencontres gastronomiques!

Les Tables du Lys Bigourdan es una asociación creada por varios cocineros y pasteleros profesionales. Su objetivo es promover los productos locales y transmitir las tradiciones culinarias a los jóvenes.

Willkommen zu dieser kulinarischen Vorführung der Tables du Lys Bigourdan, die anlässlich der 39. Ausgabe der Rencontres gastronomiques veranstaltet wird!

Die Vereinigung Les Tables du Lys Bigourdan entstand auf Initiative mehrerer professioneller Koch- und Konditormeister. Ihr Ziel ist es, regionale Produkte zu fördern und die kulinarischen Traditionen an junge Menschen weiterzugeben.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT de Tarbes|CDT65