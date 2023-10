SALON DE LA MINIATURE 51 Rue de la Gare Le Thillot, 29 octobre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

3ème salon de la miniature à la salle omnisports organisé par l’association « Hautes Vosges Miniatures ». Exposition et vente, buvette et petite restauration sur place. Renseignements par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 09:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. 2.5 EUR.

51 Rue de la Gare Salle Omnisports « Maurice Schoenacker »

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



3rd miniature show at the salle omnisports organized by the « Hautes Vosges Miniatures » association. Exhibitions and sales, refreshments and snacks on site. Information by telephone.

3ª exposición de miniaturas en la Salle Omnisports organizada por la asociación « Hautes Vosges Miniatures ». Exposiciones y ventas, bar y tentempiés in situ. Información por teléfono.

3. Miniaturmesse in der Sporthalle, organisiert vom Verein « Hautes Vosges Miniatures ». Ausstellung und Verkauf, Erfrischungsstände und kleine Speisen vor Ort. Telefonische Auskunft.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES