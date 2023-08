Repas-spectacle : troupe des Rouzmarins 51 Rue de Guebwiller Issenheim, 1 septembre 2023, Issenheim.

Issenheim,Haut-Rhin

Chant et danses ukrainiennes avec repas composé de spécialités alsaciennes et ukrainiennes, et d’une boisson..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

51 Rue de Guebwiller

Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est



Ukrainian song and dance with a meal of Alsatian and Ukrainian specialities and a drink.

Canciones y bailes ucranianos con una comida de especialidades alsacianas y ucranianas y una bebida.

Ukrainischer Gesang und Tanz mit einem Essen, das aus elsässischen und ukrainischen Spezialitäten und einem Getränk besteht.

