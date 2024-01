Noël chez le vigneron alsacien 51 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble, mardi 26 décembre 2023.

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-12-26 10:00:00

2024-01-07 12:00:00

Le vigneron vous fera découvrir son domaine à travers une dégustation axée sur les accords mets-vins. Sec, fruité ou sucré, quel vin associer à des plats festifs ?

Dans ce domaine viticole datant de 1954, grâce à l’exposition de matériel viticole, ce métier passionnant n’aura plus de secret pour vous.

Une occasion pour le viticulteur d’expliquer aux visiteurs, le travail de la vigne et les différents cépages, mais également de parler de l’incidence du terroir sur la typicité d’un vin.

Découverte des grands crus « Schlossberg » et « Kaefferkopf », crémants d’Alsace, eaux de vie, et crèmes spéciales (cassis, müres, mirabelles, pêches de vigne…). Conseils d’accord mets et vins pour vos repas de fêtes.

Le caveau de dégustation typiquement alsacien et décoré aux couleurs de Noël vous accueille tous les jours pour une petite dégustation en toute convivialité.

51 route de Lapoutroie

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



