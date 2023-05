Concerts de l’Académie musicale 51 Quai de la Baise, 16 août 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

L’Ensemble Pierre Taconné, dans le cadre de son académie musicale qui regroupe 100 stagiaires en résidence au lycée Armand Fallières, propose 5 concerts :

Salle des fêtes de l’espace d’Albret :

le 16/08 : concert des professeurs de l’académie à 21h, le 17/08 : concert de stagiaires à 21h, le 18/08 : concert de stagiaires à 21h, le 19/08 concert de fin de stage à 14h.

EHPAD de l’Hôpital de Nérac :

le 18/08 : concert pour les résidents à 15h..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-18 . EUR.

51 Quai de la Baise Espace d’Albret

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Ensemble Pierre Taconné, as part of its musical academy with 100 trainees in residence at the Lycée Armand Fallières, offers 5 concerts:

Salle des fêtes de l’espace d’Albret :

16/08: academy teachers’ concert at 9pm, 17/08: trainees’ concert at 9pm, 18/08: trainees’ concert at 9pm, 19/08 end-of-course concert at 2pm.

EHPAD de l’Hôpital de Nérac :

18/08: concert for residents at 3pm.

El Ensemble Pierre Taconné, en el marco de su academia musical que reúne a 100 aprendices en residencia en el Lycée Armand Fallières, ofrece 5 conciertos:

Sala de fiestas del espacio de Albret :

16/08: concierto de los profesores de la academia a las 21:00 h, 17/08: concierto de los aprendices a las 21:00 h, 18/08: concierto de los aprendices a las 21:00 h, 19/08: concierto de fin de curso a las 14:00 h.

EHPAD del Hospital de Nérac:

18/08: concierto de residentes a las 15:00 h.

Das Ensemble Pierre Taconné bietet im Rahmen seiner Musikakademie mit 100 Praktikanten, die im Lycée Armand Fallières wohnen, 5 Konzerte an:

Festsaal des Espace d’Albret :

am 16.08.: Konzert der Lehrer der Akademie um 21 Uhr, am 17.08.: Konzert der Praktikanten um 21 Uhr, am 18.08.

Pflegeheim des Krankenhauses in Nérac :

am 18.08.: Konzert für die Bewohner um 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT de l’Albret