RÉCITAL – MERCREDIS DE L’ÉTÉ DE SAINT JACQUES 51 Place Saint-Jacques Béziers, 30 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le chanteur, guitariste et siffleur Curro Savoy vous invite à un récital. Il sera accompagné de la soprano Michèle Mastrani dite « La Maria Callas française » et du guitariste Yvon Bigot. Le récital sera suivi d’un échange avec les participant et d’une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes. Participation libre..

2023-08-30 18:00:00 fin : 2023-08-30 19:00:00. .

51 Place Saint-Jacques

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Singer, guitarist and whistler Curro Savoy invites you to a recital. He will be accompanied by soprano Michèle Mastrani, known as « France’s Maria Callas », and guitarist Yvon Bigot. The recital will be followed by an exchange with participants and a 30-minute sung and prayed meditation session. Participation free of charge.

El cantante, guitarrista y silbador Curro Savoy le invita a un recital. Le acompañarán la soprano Michèle Mastrani, conocida como la « Maria Callas francesa », y el guitarrista Yvon Bigot. El recital irá seguido de un coloquio con los participantes y de una sesión de meditación cantada y rezada de 30 minutos. Entrada gratuita.

Der Sänger, Gitarrist und Pfeifer Curro Savoy lädt Sie zu einem Liederabend ein. Er wird von der Sopranistin Michèle Mastrani, auch bekannt als « die französische Maria Callas », und dem Gitarristen Yvon Bigot begleitet. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, sich mit den Teilnehmern auszutauschen und eine 30-minütige gesungene und gebetete Meditation zu genießen. Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE