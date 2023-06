MERCREDIS DE L’ÉTÉ DE SAINT JACQUES 51 Place Saint-Jacques Béziers, 9 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Père Philippe Azaïs vous invite à la projection d’un montage visuel sur le thème de « L’immaculée Conception de Marie », suivi d’un échange avec les participant et d’une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes. Participation libre..

2023-08-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-09 19:00:00. .

51 Place Saint-Jacques

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Father Philippe Azaïs invites you to a screening of a visual montage on the theme of « Mary’s Immaculate Conception », followed by a discussion with participants and a 30-minute sung and prayed meditation session. Participation free of charge.

El padre Philippe Azaïs le invita a la proyección de un montaje visual sobre el tema « La Inmaculada Concepción de María », seguida de un coloquio con los participantes y de una sesión de meditación cantada y rezada de 30 minutos. La participación es gratuita.

Pater Philippe Azaïs lädt Sie zur Vorführung einer visuellen Montage zum Thema « Die unbefleckte Empfängnis Marias » ein, gefolgt von einem Austausch mit den Teilnehmern und einer 30-minütigen gesungenen und gebeteten Meditation. Freie Teilnahme.

