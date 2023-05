CONFÉRENCE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ DE SAINT JACQUES 51 Place Saint-Jacques, 26 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Chantal Dassié animera une conférence dont le thème sera « Si le dialogue inter-religieux pouvait servir la paix », suivi d’un échange avec les participant et d’une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes. Participation libre..

2023-07-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-26 19:00:00. .

51 Place Saint-Jacques

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Chantal Dassié will lead a conference on the theme « If inter-religious dialogue could serve peace », followed by an exchange with the participants and a 30-minute chanted and prayed meditation session. Participation is free.

Chantal Dassié dirigirá una conferencia sobre el tema « Si el diálogo interreligioso pudiera estar al servicio de la paz », seguida de un intercambio con los participantes y una sesión de 30 minutos de cantos y meditación en oración. La participación es gratuita.

Chantal Dassié wird einen Vortrag mit dem Thema « Wenn der interreligiöse Dialog dem Frieden dienen könnte » halten, gefolgt von einem Austausch mit den Teilnehmern und einer 30-minütigen gesungenen und gebeteten Meditation. Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-05-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE